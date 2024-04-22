Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

Нефть эталонной марки Brent снизилась в понедельник в цене, хотя осталась выше 86 долларов за баррель, на фоне того, как трейдеры снова переключили свое внимание на инфляцию с напряженности на Ближнем Востоке, которая до сих пор оставляла неизменными фактические поставки нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 12:27 по Гринвичу (15:27 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 77 центов до $86,52 за баррель.

Майский контракт на нефть марки WTI упал на 46 центов до $82,68 за баррель во время вялых торгов. Более активный июньский контракт упал на 72 цента до $81,5 за баррель.

Обе эталонные марки выросли в цене более чем на 3 доллара за баррель рано утром в пятницу после того, как в иранском городе Исфахан прогремели взрывы. Но свелись на нет после того, как Тегеран преуменьшил инцидент и заявил, что не планирует принимать ответные меры.

Реакция рынка является еще одним примером того, что разумно ожидать длительного роста цен на нефть только в том случае, если Ормузский пролив - важнейшая нефтяная артерия в мире, через которую осуществляется пятая часть мировых поставок - будет нарушен или Саудовская Аравия непосредственно втянута в конфликт, отметил Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM.

Между тем, как показал анализ Reuters, значительные запасы некоторых крупнейших сортов нефти ограничивают влияние конфликта на Ближнем Востоке на нефтяные фьючерсы.

На экономическом фронте инфляция снова оказалась в центре внимания: комментарии представителей Федеральной резервной системы США и ряд более горячих, чем ожидалось, данных по инфляции заставили снизить ожидания снижения ставок на прошлой неделе, указывает издание.

Укрепившийся доллар и наличие свободных производственных мощностей стали другими причинами, по которым цена Brent вряд ли достигнет $100 за баррель в ближайшем будущем, сказал Варга из PVM.

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