Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  67421 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  72719 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  150433 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  221526 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  366531 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174982 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131445 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102383 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103507 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207783 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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19 апреля 2024, 15:15  •  366531 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  288308 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  336580 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  374651 просмотра

Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в понедельник, хотя и остались выше 86 долларов за баррель, поскольку трейдеры переориентировались на инфляционные опасения, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, что не повлияло на фактические поставки нефти.

Экономика •   •  4472 просмотра
Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

В Харькове очень громко: раздаются взрывы

В Харькове прогремели взрывы, мэр и полиция подтвердили факт взрывов и призвали жителей города укрыться в укрытиях и не делиться информацией, которая может помочь врагу.

Война •   •  11084 просмотра
В Харькове очень громко: раздаются взрывы

Омбудсман призвал не озвучивать данные военнопленных на митингах и в соцсетях

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предостерегает от публичного распространения персональных данных военнопленных и гражданских лиц, которых удерживает россия, поскольку российские спецслужбы активно ищут такую информацию, чтобы ухудшить их условия содержания.

Война •   •  11392 просмотра
Омбудсман призвал не озвучивать данные военнопленных на митингах и в соцсетях

Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего

Суд арестовал 52-летнего военнослужащего за расстрел полицейских в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  10397 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего

Украина восстановила более 500 медучреждений, которые разрушили войска рф - Минздрав

За два года после полномасштабного вторжения россии Украина восстановила 513 медицинских учреждений из 1 581 поврежденных и 210 полностью разрушенных, несмотря на постоянные бомбардировки и атаки со стороны рф.

Война •   •  10194 просмотра
Украина восстановила более 500 медучреждений, которые разрушили войска рф - Минздрав

Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

Президент Зеленский вручил высшие государственные награды, в частности ордена "Золотая Звезда" и "Крест военных заслуг", украинским военнослужащим и семьям погибших Героев за их мужество и защиту Украины.

Война •   •  9355 просмотра
Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ

Министры ЕС не смогли пообещать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot на ключевой встрече, несмотря на давление о предоставлении большей поддержки в сфере противовоздушной обороны на фоне усиления атак со стороны России.

Война •   •  10070 просмотра
Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Правительство не смогло должным образом защитить тепловые электростанции от российских ракетных ударов, выделив средства только на первый уровень защиты от вражеских ударов. Ранее чиновники хвастались "беспрецедентной защитой", не решая проблему нехватки финансирования для лучшей обороны ТЭС.

Общество •   •  41336 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Обсудили поддержку Украины, санкционное давление на рф: в МИД приняли копии верительных грамот у послов Таиланда и Австралии

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига принял копии верительных грамот от новоназначенных послов Таиланда и Австралии в Украине и обсудил с ними поддержку Украины, санкционное давление на россию и укрепление двусторонних отношений.

Война •   •  9636 просмотра
Обсудили поддержку Украины, санкционное давление на рф: в МИД приняли копии верительных грамот у послов Таиланда и Австралии

Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу

Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.

Новости Мира •   •  9606 просмотра
Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу