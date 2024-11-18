Три человека пострадали в результате аварии небольшого самолета в Южной Калифорнии

В воскресенье, во время финала скоростных соревнований Национальной ассоциации хот-родов (NHRA) произошла авиакатастрофа с участием одномоторного самолета.

Пишет УНН со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.

В результате крушения одномоторного самолета недалеко от гоночной трассы в Южной Калифорнии, пострадали 3 человека, которые находились на борту. При этом, по официальным данным, всего на борту самолета находилось четверо людей. Но из них двое получили травмы значительной тяжести, а третий получил менее серьезные травмы, сообщает полиция.

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Из-за аварии, соревнования по автоспорту были принудительно остановлены, пока бригады экстренной помощи оказывали помощь раненым. Трасса и прилегающие к месту происшествия территории были изолированы для безопасности участников и спасательных бригад. Однако NHRA объявила, что гонки возобновились позже в тот же день, что позволило продолжить мероприятие после первоначальной оценки ситуации.

Справочно

Хот-род (англ. hot rod) - автомобиль, изначально американский, с серьезными модификациями, рассчитанными на достижение максимально возможной скорости.

Национальная ассоциация хот-родов (NHRA) - это руководящий орган, который устанавливает правила драг-рейсинга и проводит соревнования по всей территории Соединенных Штатов и Канады. Имея в своих списках более 40 000 гонщиков, NHRA претендует на звание крупнейшей организации, санкционирующей автоспорт в мире.

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