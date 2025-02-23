Трамп рассказал о влиянии войны в Украине на США и назвал себя лучше Вашингтона

Война россии против Украины влияет на Европу, но не влияет на Соединенные Штаты Америки. Об этом во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает УНН.

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При этом, по его словам, война в Украине должна как можно быстрее закончиться.

Люди гибнут, преимущественно молодые украинцы и россияне, и это происходит в таких масштабах, которых не наблюдалось много лет. Я общался с президентом путиным и надеюсь, что все это закончится скоро - сказал Трамп.

Также во время своего выступления он заявил, что считает себя лучше первого президента США Джорджа Вашингтона.

Вчера Билл О'Райли (американский журналист - ред.) заявил, что я за первые четыре недели показал себя лучшим президентом США всех времен. Даже лучше Джорджа Вашингтона, только представьте себе. Мне нравится, что я превзошел Джорджа Вашингтона. Спасибо тебе, Билл - отметил Трамп.

Напомним

На днях глава Белого дома Дональд Трамп назвал Президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов". По его словам, нынешний рейтинг действующего главы государства обвалился до 4%. В свою очередь сам Зеленский заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.

Заявление Трампа также остро раскритиковали лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Великобритании.

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