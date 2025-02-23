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Трамп розповів про вплив війни в Україні на США і назвав себе кращим за Вашингтона

Трамп розповів про вплив війни в Україні на США і назвав себе кращим за Вашингтона

Київ • УНН

 • 65285 перегляди

Трамп заявив, що війна в Україні впливає на Європу, але не на США. Він також висловив сподівання на швидке завершення "конфлікту" та порівняв себе з Джорджем Вашингтоном.

Війна росії проти України впливає на Європу, але не впливає на Сполучені Штати Америки. Про це під час виступу на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

При цьому, за його словами, війна в Україні повинна якнайшвидше закінчитися.

Люди гинуть, переважно молоді українці та росіяни, і це відбувається у таких масштабах, яких не спостерігалося багато років. Я спілкувався з президентом путіним і сподіваюся, що все це закінчиться скоро

- сказав Трамп.

Також під час свого виступу він заявив, що вважає себе кращим за першого президента США Джорджа Вашингтона.

Вчора Білл О'Райлі (американський журналіст - ред.) заявив, що я за перші чотири тижні показав себе кращим президентом США всіх часів. Навіть кращим за Джорджа Вашингтона, тільки уявіть собі. Мені подобається, що я перевершив Джорджа Вашингтона. Дякую тобі, Білл

- зазначив Трамп.

Нагадаємо

Днями глава Білого дому Дональд Трамп назвав Президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". За його словами, нинішній рейтинг чинного глави держави обвалився до 4%. У свою чергу сам Зеленський заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Заяву Трампа також гостро розкритикували лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Великої Британії.

Китай підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів з рф про припинення війни в Україні21.02.25, 03:47 • 31641 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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