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Трамп просит больше дронов и ракет, но меньше F-35 в проекте оборонного бюджета на $893 млрд

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Дональд Трамп предложил изменения в оборонный бюджет США на 2026 год объемом 892,6 миллиарда долларов, акцентируя внимание на высокотехнологичных ракетах и дронах. Это включает повышение зарплаты военнослужащим, но сокращение закупки кораблей и истребителей.

Трамп просит больше дронов и ракет, но меньше F-35 в проекте оборонного бюджета на $893 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил изменения в оборонный бюджет на 2026 финансовый год, общей суммой 892,6 миллиарда долларов. Хотя объем финансирования остается на уровне текущего года, администрация планирует пересмотреть приоритеты: больше средств планируют потратить на высокотехнологичные ракеты и дроны, меньше - на корабли и истребители. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Трамп хочет внести в оборонный бюджет следующего года повышение зарплаты военнослужащим, увеличение количества высокотехнологичных ракет и беспилотников, в то же время сократить рабочие места в ВМС и покупать меньше кораблей и истребителей для экономии средств - пишет издание согласно бюджетным материалам, опубликованным в среду.

В частности, бюджет предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 3,8%, инвестиции в новые боеприпасы и беспилотные технологии, а также сокращение численности гражданского персонала ВМС на 7286 человек. При этом Трамп сокращает закупку новой техники: только 47 истребителей F-35, произведенных Lockheed Martin, по сравнению с 68, которые планировал Джо Байден на 2025 год. Для сравнения, Палата представителей уже поддержала закупку 69 самолетов F-35 в 2026 году.

Бюджет также содержит запрос на только три военных корабля, включая субмарину класса "Вирджиния", изготавливаемую компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls Industries.

Еще 15 кораблей могут быть добавлены к отдельному законопроекту об ассигнованиях

- сообщили в ВМС.

Финансирование будет использовано для сдерживания китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе и возрождения оборонно-промышленной базы - говорится в отчете администрации.

Особое внимание будет к дронам и современному вооружению.

Бюджет усиливает закупки малых беспилотников, сделав выводы из войны в Украине, где дроны стали "недорогими, но очень эффективными боевыми инструментами"

- отмечает издание.

Также растет инвестиция в совместные противокорабельные ракеты класса "воздух-земля" большой дальности, которые могут обеспечить эффективность в Тихоокеанском театре.

В то же время, бюджет сокращает закупки высокоточных ударных ракет, которые должны были бы заменить армейские тактические ракеты (ATACMS), активно используемые в Украине. Все три основных типа ракет изготавливает компания Lockheed Martin.

Примечательно, что большая часть расходов на амбициозный противоракетный щит Трампа под названием "Золотой купол" подана отдельно и не входит в этот бюджетный запрос. Тем временем Палата представителей уже включила начальное финансирование - 25 миллиардов долларов на этот проект в рамках большого оборонного пакета под условным названием "Один большой красивый законопроект" стоимостью 150 миллиардов долларов.

В целом оборонные расходы и дальше составляют около половины дискреционного бюджета США, тогда как другая часть покрывает расходы на образование, транспорт, дипломатию и другие сферы.

Трамп пообещал, что россия не нападет на страны НАТО, пока он президент26.06.25, 12:03 • 1766 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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ATACMS
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Reuters
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