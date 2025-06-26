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Трамп просить більше дронів і ракет, але менше F-35 у проєкті оборонного бюджету на $893 млрд

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Дональд Трамп запропонував зміни до оборонного бюджету США на 2026 рік обсягом 892,6 мільярда доларів, акцентуючи на високотехнологічних ракетах та дронах. Це включає підвищення зарплати військовослужбовцям, але скорочення закупівлі кораблів та винищувачів.

Трамп просить більше дронів і ракет, але менше F-35 у проєкті оборонного бюджету на $893 млрд

Президент США Дональд Трамп запропонував зміни до оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, загальною сумою 892,6 мільярда доларів. Хоча обсяг фінансування залишається на рівні поточного року, адміністрація планує переглянути пріоритети: більше коштів планують витратити на високотехнологічні ракети та дрони, менше - на кораблі та винищувачі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Трамп хоче внести до оборонного бюджету наступного року підвищення зарплати військовослужбовцям, збільшення кількості високотехнологічних ракет та безпілотників, водночас скоротити робочі місця у ВМС та купувати менше кораблів і винищувачів для економії коштів - пише видання згідно з бюджетними матеріалами, опублікованими в середу.

Зокрема, бюджет передбачає підвищення зарплати військовослужбовців на 3,8%, інвестиції у нові боєприпаси та безпілотні технології, а також скорочення чисельності цивільного персоналу ВМС на 7286 осіб. При цьому Трамп скорочує закупівлю нової техніки: лише 47 винищувачів F-35, вироблених Lockheed Martin, порівняно з 68, які планував Джо Байден на 2025 рік. Для порівняння, Палата представників уже підтримала закупівлю 69 літаків F-35 у 2026 році.

Бюджет також містить запит на лише три військові кораблі, включаючи субмарину класу "Вірджинія", що виготовляється компаніями General Dynamics та Huntington Ingalls Industries.

Ще 15 кораблів можуть бути додані до окремого законопроєкту про асигнування

- повідомили у ВМС.

Фінансування буде використано для стримування китайської агресії в Індо-Тихоокеанському регіоні та відродження оборонно-промислової бази - ідеться у звіті адміністрації.

Окрема увага буде до дронів і сучасного озброєння.

Бюджет посилює закупівлі малих безпілотників, зробивши висновки з війни в Україні, де дрони стали "недорогими, але дуже ефективними бойовими інструментами"

- зазначає видання.

Також зростає інвестиція у спільні протикорабельні ракети класу "повітря–земля" великої дальності, що можуть забезпечити ефективність у Тихоокеанському театрі.

Водночас, бюджет скорочує закупівлі високоточних ударних ракет, які мали б замінити армійські тактичні ракети (ATACMS), активно використовувані в Україні. Усі три основні типи ракет виготовляє компанія Lockheed Martin.

Примітно, що більша частина витрат на амбітний протиракетний щит Трампа під назвою "Золотий купол" подана окремо й не входить до цього бюджетного запиту. Тим часом Палата представників уже включила початкове фінансування - 25 мільярдів доларів на цей проєкт у межах великого оборонного пакету під умовною назвою "Один великий красивий законопроєкт" вартістю 150 мільярдів доларів.

Загалом оборонні витрати й далі становлять близько половини дискреційного бюджету США, тоді як інша частина покриває витрати на освіту, транспорт, дипломатію та інші сфери.

Трамп пообіцяв, що росія не нападе на країни НАТО, поки він президент26.06.25, 12:03 • 1812 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
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Палата представників США
F-35 Lightning II
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