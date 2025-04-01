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Трамп посетит Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом - Белый дом

Киев • УНН

 • 18746 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Дональд Трамп совершит свою первую зарубежную поездку в Саудовскую Аравию. Подробности визита будут объявлены позже.

Трамп посетит Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт объявила, что американский лидер Дональд Трамп отправится в Саудовскую Аравию с первой зарубежной поездкой, передает УНН со ссылкой на ABC.

Левитт сказала, что более подробная информация будет объявлена ​​позже.

Первый телефонный разговор Трампа с иностранным лидером после его второй инаугурации был с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Трамп в мае совершит свой первый международный визит в Саудовскую Аравию - СМИ31.03.2025, 09:25 • 27698 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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