Трамп відвідає Саудівську Аравію з першим закордонним візитом - Білий дім
Київ • УНН
Прес-секретар Білого дому повідомила, що Дональд Трамп здійснить свою першу закордонну поїздку до Саудівської Аравії. Подробиці візиту будуть оголошені пізніше.
Прессекретар Білого дому Керолін Левітт оголосила, що американський лідер Дональд Трамп відправиться до Саудівської Аравії з першою закордонною поїздкою, передає УНН з посиланням на ABC.
Левітт сказала, що більш детальну інформацію буде оголошено пізніше.
Перша телефонна розмова Трампа з іноземним лідером після його другої інавгурації була зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.
Трамп у травні здійснить свій перший міжнародний візит до Саудівської Аравії - ЗМІ31.03.2025, 09:25 • 27702 перегляди