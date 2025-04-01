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Трамп відвідає Саудівську Аравію з першим закордонним візитом - Білий дім

Київ • УНН

 • 18751 перегляди

Прес-секретар Білого дому повідомила, що Дональд Трамп здійснить свою першу закордонну поїздку до Саудівської Аравії. Подробиці візиту будуть оголошені пізніше.

Трамп відвідає Саудівську Аравію з першим закордонним візитом - Білий дім

Прессекретар Білого дому Керолін Левітт оголосила, що американський лідер Дональд Трамп відправиться до Саудівської Аравії з першою закордонною поїздкою, передає УНН з посиланням на ABC.

Левітт сказала, що більш детальну інформацію буде оголошено пізніше.

Перша телефонна розмова Трампа з іноземним лідером після його другої інавгурації була зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Трамп у травні здійснить свій перший міжнародний візит до Саудівської Аравії - ЗМІ31.03.2025, 09:25 • 27702 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Мохаммед бін Салман
Білий дім
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
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