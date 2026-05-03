Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
Певица Leleka, которая представит Украину, отправилась на Евровидение 2026
На следующей неделе в Украину придет потепление до +25, но в ряде областей все еще возможны заморозки
День солнца, день кондитера и день Львова - какие праздники отмечают 3 мая
Украина поразила два танкера российского теневого флота возле порта Новороссийск — Зеленский
День свободы прессы – как менялась работа журналистов сквозь столетия
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
Трамп назвал предложение Ирана по урегулированию войны неприемлемым

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Трамп отклонил условия Ирана по завершению конфликта и назвал их неприемлемыми. Он также поддержал Нетаньяху на фоне судебного процесса в Израиле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию регионального конфликта является для него неприемлемым. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

По словам журналиста Натана Гуттмана, Трамп во время короткого телефонного разговора подчеркнул: "Это для меня неприемлемо. Я это изучил, я изучил все – это неприемлемо".

В последующих комментариях, обнародованных израильским вещателем Kan, Трамп отметил, что переговорный процесс проходит успешно. В то же время он подчеркнул, что Иран стремится заключить сделку, однако предложенные условия его не устраивают.

Иранцы хотят заключить сделку, но я не удовлетворен тем, что они предложили. Есть вещи, с которыми я не могу согласиться

– заявил он.

Комментарий относительно Нетаньяху

Также Трамп прокомментировал судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывы к возможному помилованию.

Он премьер-министр военного времени. Израиль не существовал бы без меня и Биби, именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на чепухе

– сказал Трамп.

Напомним

Иран предложил Соединенным Штатам Америки новое соглашение для разблокирования Ормузского пролива и прекращения взаимной осады.

Степан Гафтко

