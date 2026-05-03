Трамп назвал предложение Ирана по урегулированию войны неприемлемым

Президент США Дональд Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию регионального конфликта является для него неприемлемым. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

По словам журналиста Натана Гуттмана, Трамп во время короткого телефонного разговора подчеркнул: "Это для меня неприемлемо. Я это изучил, я изучил все – это неприемлемо".

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что окно возможностей для принятия решений Трампом "сузилось" — СМИ

В последующих комментариях, обнародованных израильским вещателем Kan, Трамп отметил, что переговорный процесс проходит успешно. В то же время он подчеркнул, что Иран стремится заключить сделку, однако предложенные условия его не устраивают.

Иранцы хотят заключить сделку, но я не удовлетворен тем, что они предложили. Есть вещи, с которыми я не могу согласиться

Также Трамп прокомментировал судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывы к возможному помилованию.

Он премьер-министр военного времени. Израиль не существовал бы без меня и Биби, именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на чепухе