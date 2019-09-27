Трамп: лучшим свидетельством моей невиновности являются слова самого Зеленского

“Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!” — написал Трамп.

“(Джозеф) Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, наоборот, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!” — добавил он.

Ранее Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давления в июльском телефонном разговоре. Беседа, по его словам, была хорошей, многое удалось обсудить. Украинский президент также подчеркнул, что не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на несколько дней приехал с официальным визитом в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, где выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Во время речи он назвал цену человеческой жизни, сказал, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы и, в частности, заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.

На фоне этого разгорелся скандал с телефонным разговором Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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