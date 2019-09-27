Трамп: лучшим свидетельством моей невиновности являются слова самого Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова самого украинского лидера Владимира Зеленского, который признал, что американский президент не оказывал на него давление во время июльского телефонного разговора. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!” — написал Трамп.
“(Джозеф) Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, наоборот, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!” — добавил он.
Ранее Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давления в июльском телефонном разговоре. Беседа, по его словам, была хорошей, многое удалось обсудить. Украинский президент также подчеркнул, что не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.
Напомним, ранее Владимир Зеленский на несколько дней приехал с официальным визитом в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, где выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Во время речи он назвал цену человеческой жизни, сказал, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы и, в частности, заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.
На фоне этого разгорелся скандал с телефонным разговором Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа из-за давления на Украину
Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко о жалобе информатора с США: текст в части обо мне не соответствует правде