Трамп: найкращим свідченням моєї невинності є слова самого Зеленського

"Президент України сказав, що я не чинив на нього тиск, щоб він робив щось погане. Кращого свідоцтва і бути не може!" - написав Трамп в четвер на своїй сторінці в Twitter.

"(Джозеф) Байден ж, будучи віце-президентом, разом зі своїм сином, навпаки, заробили мільйони доларів шляхом залякування президента України. Вони також награбували мільйони в Китаї. Це погано!" - додав він.

Раніше Зеленський під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку заявив про те, що президент США, на його думку, не чинив на нього тиск в липневій телефонній розмові. Бесіда, за його словами, була хорошою, багато чого вдалося обговорити. Український президент також підкреслив, що не хоче бути втягнутим в передвиборний процес в США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на декілька днів приїхав з офіційним візитом до Нью-Йорку, де знаходиться штаб-квартира ООН, де виступив на 74-й сесії Генеральної Асамблеї Організації. Під час промови він назвав ціну людського життя, сказав, що ніхто не відчуватиме себе в безпеці, поки Росія веде війну в центрі Європи та, зокрема, заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.

На тлі цього розгорівся скандал із телефонною розмовою Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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