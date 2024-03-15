"Только представьте последствия блокирования американской поддержки": Боррель в США предостерег от рисков для безопасности и призвал продолжить помощь Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в США призвал всех понять, что поддержка Украины должна продолжаться, указав на последствия блокирования американской помощи Украине и предостерегая от рисков для безопасности как для Европы, так и для США. Об этом он сказал в интервью PBS News Hour, пишет УНН.

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Боррель, посетивший США, сказал, что не имел возможности пообщаться с Майком Джонсоном, спикером Палаты представителей, где завис вопрос дальнейшей помощи Украине.

"Нет, не со спикером Палаты представителей, но я имел возможность поговорить с некоторыми членами - членом Палаты представителей от республиканцев. И я пытался ему объяснить и попросил его объяснить своим коллегам, только представьте, какими могут быть последствия блокирования американской поддержки Украины. Только представьте себе, как российские танки прорывают оборону Украины, направляются на Киев, устанавливают в Киеве марионеточное правительство, ставят украинский народ под авторитарный режим. И мы знаем, как работает российский авторитарный режим. Вывод российской армии на границы Польши и стран Балтии, становление серьезной угрозы для Молдовы", - указал Боррель.

Цена в плане безопасности - для нас, европейцев, и для вас, граждан США - российской победы в Украине настолько большая, настолько велика, настолько невыносима, что я призываю всех понять, что поддержка Украины должна продолжаться, не только из-за щедрости с людьми, которые защищаются от вторжения, но также и в наших собственных интересах - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

"Победа Украины имеет решающее значение как для безопасности Европы, так и для США: военная поддержка должна продолжаться", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в X.

На вопрос ведущего News Hour, может ли ЕС предоставить Украине военную помощь в достаточном количестве, чтобы заменить военную помощь США, Боррель отметил: "С военной точки зрения - нет". "Вы были более сильным обеспечителем поддержки, потому что у вас более сильный военный потенциал, понимаете? Никто не может конкурировать с армией США и военными возможностями США. И, конечно, если вы можете прекратить это делать, никто другой не сможет занять ваше место", - отметил Верховный представитель ЕС.

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