The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

За поддержку процедуры проголосовали 316 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 94. Для принятия решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.

Как сообщает издание, этот шаг позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта о помощи союзникам и другим факторам, которые предусматривают защиту нацбезопасности США.

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Предварительно дебаты состоятся в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого поочередно вынесут законопроекты на голосование.

Дополнение

Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий предоставление Украине и региональным партнерам $60,8 млрд помощи для противодействия России, включая $49,9 млрд на оборонные расходы и $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от российской агрессии.

Напомним

Президент США Джо Байден заверил, что немедленно подпишет законопроекты спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню после его одобрения Конгрессом.