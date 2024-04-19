Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине, чтобы не было "слишком поздно"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в очередной раз призвал Конгресс срочно одобрить пакет помощи Украине из-за риска того, что потом "может были слишком поздно". Об УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что "самое важное - это добиться голосования за эту помощь и продвинуть ее вперед".

Не слишком ли поздно? Нет. Если это произойдет сейчас, то еще не поздно. Если этого не произойдет или понадобится гораздо больше времени, есть реальный риск, что да, будет слишком поздно - сказал он.

Дополнение

Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий предоставление Украине и региональным партнерам $60,8 млрд помощи для противодействия россии, включая $49,9 млрд на оборонные расходы и $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от российской агрессии.

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