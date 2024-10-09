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Тайганское водохранилище в оккупированном Крыму продолжает высыхать из-за засухи - СМИ

Тайганское водохранилище в оккупированном Крыму продолжает высыхать из-за засухи - СМИ

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 12:58  •  4222 просмотра

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В оккупированном Крыму Тайганское водохранилище продолжает высыхать из-за отсутствия осадков. Эксперты прогнозируют засушливый период, что может привести к проблемам с водоснабжением в Юго-Восточном регионе летом 2025 года.

В оккупированном Крыму продолжает высыхать Тайганское водохранилище. К тому же регион ждет засушливый период, то есть осадков ждать не стоит. Об этом пишет «Крым.Реалии», передает УНН.

Детали

Один из местных краеведов заявил, что улучшения ситуации с вододефицитом нужны очень длительные и обильные осадки, которых пока нет.

Мы помним, как в прошлом году «буря века» наполнила крымские водохранилища, но тогда на Крым вылилось невероятное количество осадков. В этом году крымские водохранилища намного больше обмелели, а по прогнозам экспертов, мы вошли в засушливый период, поэтому особо надеяться на сильные осадки не стоит

 - отметил краевед.

Отмечается, что запас воды в водохранилищах Крыма за сентябрь снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары.

В одном из крупнейших водохранилищ оккупированного Крыма прекращен сброс воды25 июля 2024, 15:10 • 21823 просмотра

Напомним,

В Крыму критически обмелело Тайганское водохранилище, его дно заросло сорняками. Местный краевед предупреждает о проблемах с водоснабжением Юго-Восточного региона летом 2025 года из-за недостатка воды.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
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