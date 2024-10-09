Тайганське водосховище в окупованому Криму продовжує висихати через посуху - ЗМІ
Київ • УНН
В окупованому Криму Тайганське водосховище продовжує висихати через відсутність опадів. Експерти прогнозують посушливий період, що може призвести до проблем з водопостачанням у Південно-Східному регіоні влітку 2025 року.
В окупованому Криму продовжує висихати Тайганське водосховище. До того ж на регіон чекає посушливий період, тобто опадів чекати не варто. Про це пише "Крим.Реалії", передає УНН.
Деталі
Один з місцевих краєзнавців заявив, що покращення ситуації з вододефіцитом потрібні дуже тривалі та рясні опади, яких поки що немає.
Ми пам'ятаємо, як торік "буря століття" наповнила кримські водоймища, але тоді на Крим вилилася неймовірна кількість опадів. Цього року кримські водосховища набагато більше обміліли, а за прогнозами експертів, ми увійшли в посушливий період, тому особливо сподіватися на сильні опади не варто
Зазначається, що запас води у водосховищах Криму за вересень знизився на 11,3 млн кубометрів через аномальну спеку.
В одному з найбільших водосховищ окупованого Криму припинено скидання води25.07.24, 18:10 • 22272 перегляди
Нагадаємо
У Криму критично обміліло Тайганське водосховище, його дно заросло бур'янами. Місцевий краєзнавець попереджає про проблеми з водопостачанням Південно-Східного регіону влітку 2025 року через нестачу води.