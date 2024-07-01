30 июня российские войска нанесли 2793 вражеских удара по 14 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них - ребенок 2009 года рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, от российских атак пострадали 14 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Северск, Торецк, поселки Нью-Йорк, Цукурино, Ямполь, села Волченко, Ильиновка, Ижевка, Миролюбовка, Нелиповка, Новая Полтавка, Юрковка.

Повреждено 49 гражданских объектов - 35 жилых домов, админздания, предприятие, гаражи, автомобили, поля пшеницы.

На Торецк оккупанты сбросили 8 авиабомб "КАБ-250" - один гражданский погиб, трое получили ранения. Повреждены 2 многоквартирных и 6 частных домов, админздания.

Из артиллерии россияне накрыли Северск, одного человека убили и одного ранили, поврежден частный дом.

По Цукурино россия ударила управляемой бомбой "КАБ-500" - ранены шесть гражданских лиц, в том числе ребенок 2009 года рождения. Поврежден 21 частный дом и два авто.

В результате вражеских обстрелов есть раненый в Ямполе, еще один - в Нью-Йорке.

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