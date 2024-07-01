Доба під авіаударами: росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще 12 поранили, зокрема дитину
Київ • УНН
30 червня російські війська здійснили 2793 ворожих обстріли 14 населених пунктів Донецької області, в результаті чого загинули двоє мирних жителів, ще 12 отримали поранення, в тому числі дитина 2009 року народження, а також було пошкоджено 49 цивільних об'єктів.
30 червня російські війська завдали 2793 ворожих удари по 14 населених пунктах Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них - дитина 2009 року народження. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними правоохоронців, від російських атак постраждали 14 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, селища Нью-Йорк, Цукурине, Ямпіль, села Вовченка, Іллінівка, Іжевка, Миролюбівка, Неліпівка, Нова Полтавка, Юрківка.
Пошкоджено 49 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, гаражі, автомобілі, поля пшениці.
На Торецьк окупанти скинули 8 авіабомб "КАБ-250" - одна цивільна особа загинула, троє зазнали поранень. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 6 приватних будинків, адмінбудівлі.
З артилерії росіяни накрили Сіверськ, одну людину вбили та одну поранили, пошкоджено приватну оселю.
По Цукуриному росія вдарила керованою бомбою "КАБ-500" - поранено шістьох цивільних осіб, зокрема дитину 2009 року народження. Пошкоджено 21 приватний будинок і два авто.
Внаслідок ворожих обстрілів є поранений у Ямполі, ще один – у Нью-Йорку.
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