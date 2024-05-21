Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

В Киеве существует реальная угроза протекания тоннеля метрополитена на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телемарафона, и рассказал о деталях выездного совещания ВСК ВР по столице по аварийности подземного котлована на Почтовой, передает Корреспондент УНН.

На вопрос, как выглядит подземный котлован на Почтовой площади, Витренко ответил: "визуально он выглядит ужасно. Там установлены временные сваи, которые обваливаются. Даже те люди, которые находятся сейчас постоянно на этой площадке рекомендовали депутатам и всем членам этого выездного совещания не ходить в некоторых местах, потому что на голову может упасть кусок этой сваи".

По его словам, в ужасном состоянии и в очень опасном находятся и артефакты.

Напомню, что это XI в., Это история Киева, нашли и таможню, и нашли торговые склады, нашли огромное количество улиц, которые сохранились в уникальном состоянии. Поэтому необходимо как можно быстрее с этим местом что-то делать, потому что даже эти подпорные стены, которые находятся по периметру этого котлована, они уже разрушаются и уже поддались немного вперед - сказал Витренко.

Поэтому по его словам, было принято решение что две недели, или что месяца проводить выезде заседания на Почтовой площади, чтобы смотреть как происходят работы, кому предоставить дополнительные поручения.

На вопрос, есть ли угроза тоннелям метрополитена, Витренко ответил: "Там были представители транспортного департамента, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Киевский метрополитен", которые сказали, что они провели внутреннее исследование тоннеля и угроз метрополитена не существует, но есть соответствующие научные исследования, научные статьи, которые концентрируются именно на этом строительстве. И в них написано четко, что если не будет горизонтальных и вертикальных дренажных систем, то одна из угроз, это угроза тоннеля".

Он отметил, что может повториться та ситуация, которая произошла на перегоне станции метро Демеевская.

То есть уровень грунтовых вод поднялся уже более чем на 3 метра и тоннель может полностью оказаться в такой подземной реке. Поэтому было дано задание местным органам и заказчику этого строительства срочно провести изыскательские работы, особенно со стороны станции метрополитена, особенно на Владимирской горке, потому что существует реальная угроза либо протекания тоннеля метрополитена, либо смещение Владимирской горки - заявил Витренко.

"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Дополнение

Витренко сообщал, что на Почтовой площади было проведено большое совещание ВСК ВР по вопросам Киева по поводу аварийности подземного котлована, в котором с 2018 года работает Музей на Почтовой площади в г. Киеве, а также влияния на станцию метро Почтовая площадь.

Он отметил, что это место ждут гидрологическая экспертиза, из-за поднятия грунтовых вод более чем на 3 метра, и экспертиза состояния здания недостроенного ТРЦ.

Экспертизы необходимы, чтобы четко ответить на вопрос существует ли угроза деформации тоннеля станции метро "Почтовая площадь" и сдвига Владимирской горки - написал Витренко в Facebook

Кроме того, МКИП инициирует правовой аудит памятника археологии и истории национального значения на Почтовой площади для развития музея.