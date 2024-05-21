Існує реальна загроза протікання тунелю метро на Поштовій Площі, або зсуву Володимирської гірки – Вітренко

У Києві існує реальна загроза протікання тунелю метрополітену на Поштовій Площі, або зсуву Володимирської гірки. Про це повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону, та розповів про деталі виїзної наради ТСК ВР по столиці щодо аварійності підземного котловану на Поштовій, передає кореспондент УНН.

На запитання, як виглядає підземний котлован на Поштовій площі, Вітренко відповів: "Візуально він виглядає жахливо. Там встановлені тимчасові палі, які обвалюються. Навіть ті люди, які знаходяться зараз постійно на цьому майданчику рекомендували депутатам й всім членам цієї виїзної наради не ходити в деяких місцях, тому що на голову може впасти шматок цієї палі".

За його словами, в жахливому стані й в дуже небезпечному знаходяться й артефакти.

Нагадаю, що це XI ст., це історія Києва, віднайшли й митницю, й віднайшли торгівельні склади, віднайшли величезну кількість вулиць, які збереглися в унікальному стані. Тому необхідно як найшвидше з цим місцем щось робити, тому що навіть оті підпірні стіни, які знаходяться по периметру цього котловану, вони вже руйнуються й вже піддалися трохи вперед - сказав Вітренко.

Тому за його словами, було прийнято рішення що два тижня, або що місяця проводити виїзді засідання на Поштовій Площі, щоб дивитися як відбуваються роботи, кому надати додаткові доручення.

На запитання, чи є загроза тунелям метрополітену, Вітренко відповів: "Там були представники транспортного департаменту, виконуючий обов’язки директора комунального підприємства "Київський метрополітен", які сказали, що вони провели внутрішнє дослідження тунелю і загроз метрополітену не існує, але є відповідні наукові дослідження, наукові статті, які концентруються саме на цьому будівництві. І в них написано чітко, що якщо не буде горизонтальних та вертикальних дренажних систем, то одна зі загроз, це загроза тунелю".

Він зазначив, що може повторитися та ситуація яка сталася на перегоні станції метро Деміївська.

Тобто рівень ґрунтових вод піднявся вже більше ніж на 3 метри й тунель може повністю опинитися у такій підземній річці. Тому було дано завдання місцевим органам та замовнику цього будівництва терміново провести вишукувальні роботи, особливо з боку станції метрополітену, особливо на Володимирській гірці, тому що існує реальна загроза або протікання тунелю метрополітену, або зсув Володимирської гірки - заявив Вітренко.

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Доповнення

Вітренко повідомляв, що на Поштовій площі була проведена велика нарада ТСК ВР з питань Києва з приводу аварійності підземного котловану, в якому з 2018 року працює Музей на Поштовій площі в м.Києві, а також впливу на станцію метро Поштова площа.

Він зазначив, що це місце чекають гідрологічна експертиза, через підняття ґрунтових вод більш ніж як на 3 метри, та експертиза стану будівлі недобудованого ТРЦ.

Експертизи необхідні, щоб чітко відповісти на питання чи існує загроза деформації тунелю станції метро "Поштова Площа" та зсуву Володимирської гірки - написав Вітренко у Facebook

Окрім того, МКІП ініціює правовий аудит щодо памʼятки археології та історії національного значення на Поштовій площі для розбудови Музею.