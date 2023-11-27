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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суровая зимняя погода вызывает перебои в движении и снежные заносы на дорогах: местами до 1,5 метра

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 07:15  •  20560 просмотра

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Непогода привела местами к снежным заносам высотой до 1,5 метров и осложнила движение на дорогах Одесской, Николаевской и других областей Украины, а некоторые автодороги были перекрыты. Глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что сильный ветер препятствует расчистке дорог, даже несмотря на то, что бригады работают в усиленном режиме

Из-за непогоды больше всего снега на утро было на автодорогах в Одесской и Николаевской областях, местами на дорогах образуются переметы высотой до 1,5 метра. Об этом сообщил в понедельник глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем, пишет УНН.

Все больше дорог заметает снегом. Есть сильный снег, порывы ветра до 30 м/с. Из-за этого на дорогах образуются переметы высотой до 1,5 метра. Больше всего снега - на дорогах Одесской (70-200 см) и Николаевской (до 60 см) областей. На севере Украины - 20-30 см, на западе и в центре - 10 см

- сообщил Найем в Telegram.

Детали

Из-за аномального количества снега и сильных порывов ветра в Одесской области, по его словам, очень сложное движение на 14 участках дорог. В заносы попали 315 транспортных средств. В Николаевской области, сообщил он, - 4 сложных участка, в снегу оказались 7 транспортных средств. В Кировоградской области - 3 участка, 60 транспортных средств попали в заносы.

"Сильный ветер мешает оперативно расчищать автодороги, несмотря на привлечение дополнительной техники", - указал чиновник.

Сейчас, по его словам, на дорогах работает 1273 единицы техники и 1438 рабочих. За сутки уже использовали 25,5 тонн песчано-солевой смеси и 343 тонны чистой соли.

Также глава Агентства восстановления подробнее рассказал об ограничении движения.

Одесская область:

Со вчерашнего дня закрыто движение для всех транспортных средств на таких государственных автодорогах:

М-15 Одесса-Рени, км 11-920 - км 307+718;

М-16 Одесса-Кучурга, км 0+000-59+175;

М-05 Киев-Одесса, км 274+435 - 466+700;

Для тяжеловесных транспортных средств:

М-28 Одесса-Южное-/М-14/, км 3+450-28+315.

Николаевская область:

Со вчерашнего вечера закрыто движение для всех транспортных средств:

М-13 Кропивницкий-Платоново (на Кишинев) км 76+416 -157+052 (в пределах Николаевской области);

Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск) км 42+476 -132-000 (в пределах Николаевской области);

P-72 КПП Александровка (в пределах Николаевской области);

Т-16-06 Николаев-Домановка-Березки, км 173+204 (в пределах Николаевской области);

Т-15-04 Первомайское-Новоукраинка, км 1-441 - 29+445 (в пределах Николаевской области).

Кировоградская область:

С ночи закрыто движение для всех видов транспорта:

М-13 Кропивницкий - Платоново км 0+000 - км 76+416;

Для тяжеловесных транспортных средств:

M-30 через Кропивницкий) км. 583+258-682+900;

Черкасская область:

С ночи временно ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта: Н-01 Киев - Знаменка, км 123+687 - 242+004.

Какая погода сегодня

"Ночью и утром в большинстве областей, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской, сильные порывы ветра (17-22 м/с, порывы до 25-30 м/с) и метели. Сильный снег в Киевской, Кировоградской, Полтавской областях, а в Черниговской, Сумской и Черкасской областях еще и снежные заносы. На дорогах - гололедица", - сообщил Найем.

Чиновник призвал быть осторожными на автодорогах, без надобности не выезжать на дороги.

Напомним

Непогода заблокировала 14 автодорог и вызвала отключение света в 16 областях Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Сувора зимова погода спричиняє перебої в русі та снігові перемети на дорогах: місцями до 1,5 метра
Severe winter weather causes traffic disruptions and snow drifts on roads in Ukraine: up to 1.5 meters in some places
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Суровая зимняя погода вызывает перебои в движении и снежные заносы на дорогах: местами до 1,5 метра

Непогода привела местами к снежным заносам высотой до 1,5 метров и осложнила движение на дорогах Одесской, Николаевской и других областей Украины, а некоторые автодороги были перекрыты. Глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что сильный ветер препятствует расчистке дорог, даже несмотря на то, что бригады работают в усиленном режиме

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