Торговые суда, которые перевозили российские товары, больше других пострадали от атак йеменских хуситов, несмотря на гарантии безопасного прохода. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил Bloomberg, передает УНН.

Детали

В начале года повстанцы заявляли, что не будут атаковать российские и китайские суда, но из 83 кораблей, пострадавших от атак в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года, 19% вышли из российских портов. Все суда, на которые нападали хуситы, были нефтяными танкерами и контейнеровозами. Кроме кораблей, покинувших российские порты, повстанцы нападали на суда, вышедшие из гаваней Сингапура, таких инцидентов было 11%.

Агентство уточняет, что хуситы не стреляли по кораблям, которые шли под российским флагом, но нападали на суда с моряками - гражданами РФ. При этом многие корабли перед атакой передавали спутниковые сигналы «экипаж из России» и «на борту русские».

В частности, на прошлой неделе повстанцы атаковали сразу два судна с российскими грузами. Первым под удар попало судно Bentley I, принадлежащее Израилю и плавающее под флагом Панамы, которое перевозило масло из России в Китай. Хуситы направили к нему один катер-беспилотник со взрывчаткой и две небольшие заминированные лодки, а затем запустили в сторону судна баллистическую ракету. Однако нанести ущерб танкеру им не удалось.

После этого повстанцы обстреляли и повредили дистанционно управляемой лодкой нефтяной танкер Chios Lion, зарегистрированный на Маршалловых островах и плавающий под флагом Либерии. Танкер перевозил 100 тыс. тонн сырой нефти из порта Туапсе в Краснодарском крае.

В июне йеменские повстанцы потопили в Красном море греческое торговое судно Tutor, которое перевозило российский уголь из порта Усть-Луга в Иордан. Балкер подвергся обстрелу в 120 км к юго-западу от города Ходейда. После атаки экипаж судна эвакуировали на американский ракетный крейсер Philippine Sea, а балкер бросили дрейфовать.

Напомним, хуситы начали атаковать торговые суда, проходящие мимо побережья страны в ноябре 2023 года в ответ на военную операцию, которую Израиль организовал в секторе Газа. В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что они обстреляли уже около 130 кораблей и пообещал увеличить частоту атак.

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