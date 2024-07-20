Армия обороны Израиля в заявлении подтверждает, что недавно нанесла авиаудары по Йемену, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

"Истребители нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы", - заявляют в ЦАХАЛе.

Отмечается, что вскоре предоставят дополнительные подробности.

Этот удар, очевидно, является первым ударом Израиля в Йемене, отмечает издание.

Добавим

Впоследствии стало известно, что израильский авиаудар по Йемену в ответ на атаки хуситов на страну одобрил сегодня утром министр обороны Йоав Галлант.

Офис Галланта опубликовал фотографии со встречи, которую министр провел сегодня утром с высокопоставленными военными, во время которой была одобрен удар.

Что еще известно?

Издание Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщает, что удар по топливному складу и нефтеперерабатывающим заводам в порту Аль-Худейда в Йемене нанесли совместно Израиль, США и Великобритания.

В отчете также утверждается, что в атаке участвовали 12 израильских самолетов, в том числе истребители F-35.