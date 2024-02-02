Суд в Аргентине отпустил под подписку о невыезде сына российского олигарха, задержанного по запросу Украины

Аргентинский суд освободил под подписку о невыезде из страны сына российского олигарха Чуркина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины. В течение 45 дней состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В российском посольстве в Буэнос-Айресе, которое цитируют росСМИ, заявляют, что арестованный И.И.Чуркин освобожден под подписку о невыезде из страны после предварительного заседания суда, которое состоялось 1 февраля. Также указывается, что заседание суда, на котором будет вынесено решение, подлежит ли россиянин экстрадиции в Украину, должно состояться в течение 45 дней.

Сейчас продолжаются расследования, связанные с уголовным делом в отношении сына олигарха Игоря Чуркина, который обманом пытался сохранить права на бизнес в Украине.

Напомним

Как известно, Чуркин владел предприятием ООО "Львовские автобусные заводы", и по утверждению ГБР обманом пытался сохранить влияние на этот бизнес.

Следствие установило, что предприятие взяло крупный кредит в государственном банке, заложив свое имущество. При этом деньги россиянин потратил по своему усмотрению и отказался их возвращать. Он попытался также сохранить за собой компанию, разработав схему блокирования аукциона по продаже залогового имущества. Под контролем сына олигарха предприятие подало ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Это привело к регистрации уголовного производства и наложению ареста на имущество. Суд признал его виновным в совершении преступления и заочно приговорил к двум годам лишения свободы.

Чуркина объявили в международный розыск и по запросу Интерпола Украины 30 января его арестовали в аргентинском аэропорту Эсейса, куда он прибыл как турист.

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