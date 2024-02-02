Суд в Аргентині відпустив під підписку про невиїзд сина російського олігарха, затриманого за запитом України
Київ • УНН
Аргентинський суд звільнив сина російського олігарха Чуркіна, затриманого в аеропорту Буенос-Айреса на вимогу України, дозволивши йому залишитися в Аргентині в очікуванні розгляду справи про екстрадицію протягом 45 днів.
Аргентинський суд звільнив під підписку про невиїзд із країни сина російського олігарха Чуркіна, затриманого в аеропорту Буенос-Айреса за запитом України. Протягом 45 днів відбудеться судове засідання, на якому вирішуватимуть питання про його екстрадицію в Україну. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У російському посольстві в Буенос-Айресі, яке цитують росЗМІ, заявляють, що заарештованого І.І.Чуркіна звільнено під підписку про невиїзд з країни після попереднього засідання суду, яке відбулося 1 лютого. Також вказується, що засідання суду, на якому буде винесено рішення, чи підлягає росіянин екстрадиції в Україну, має відбутися протягом 45 днів.
Наразі тривають розслідування, пов'язані з кримінальною справою стосовно сина олігарха Ігоря Чуркіна, який обманом намагався зберегти права на бізнес в Україні.
Нагадаємо
Як відомо, Чуркін володів підприємством ТОВ "Львівські автобусні заводи", і за твердженням ДБР обманом намагався зберегти вплив на цей бізнес.
Слідство встановило, що підприємство взяло великий кредит у державному банку, заклавши своє майно. При цьому гроші росіянин витратив на власний розсуд і відмовився їх повертати. Він спробував також зберегти за собою компанію, розробивши схему блокування аукціону з продажу заставного майна. Під контролем сина олігарха підприємство подало неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Це призвело до реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на майно. Суд визнав його винним у скоєнні злочину і заочно засудив до двох років позбавлення волі.
Чуркіна оголосили в міжнародний розшук і за запитом Інтерполу України 30 січня його заарештували в аргентинському аеропорту Есейса, куди він прибув як турист.
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