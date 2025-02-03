Суд рассматривает апелляцию по делу мэра Ирпеня Маркушина: ряд нардепов и военных готовы взять его на поруки
Киев • УНН
Суд рассматривает апелляцию по делу мэра Ирпеня Маркушина, которого взяли под стражу до 22 марта. Нардеп Василевская-Смаглюк, бизнесмен Корогодский и военнослужащие подали заявления о взятии его на поруки.
Суд рассматривает апелляцию в деле мэра Ирпеня Александра Маркушина, которого Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта, по делу о выезде городского головы за границу. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, бизнесмен Гарик Корогодский, а также ряд военнослужащих готовы взять Маркушина на поруки. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Суд рассматривает апелляцию по делу мэра Ирпеня Александра Маркушина. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, бизнесмен Гарик Корогодский, а также ряд военнослужащих и жителей Ирпеня подали заявления, что готовы взять Маркушина на поруки
Дополнение
В январе Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта городского голову Ирпеня с Киевщины. Сам Александр Маркушин называет дело против себя «заполитизированным и заказным».
Речь идет о деле, которое связано с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.
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