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Суд розглядає апеляцію у справі мера Ірпеня Маркушина: низка нардепів та військових готові взяти його на поруки

Київ • УНН

 • 30765 перегляди

Суд розглядає апеляцію у справі мера Ірпеня Маркушина, якого взяли під варту до 22 березня. Нардеп Василевська-Смаглюк, бізнесмен Корогодський та військовослужбовці подали заяви про взяття його на поруки.

Суд розглядає апеляцію в справі мера Ірпеня Олександра Маркушина, якого Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня, у справі про виїзд міського голови за кордон. Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, бізнесмен Гарік Корогодський, а також низка військовослужбовців готові взяти Маркушина на поруки. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Суд розглядає апеляцію в справі мера Ірпеня Олександра Маркушина. Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, бізнесмен Гарік Корогодський, а також низка військовослужбовців та жителів Ірпеня подали заяви, що готові взяти Маркушина на поруки 

- повідомляє видання.

Доповнення

У січні Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня міського голову Ірпеня з Київщини. Сам Олександр Маркушин називає справу проти себе "заполітизованою та замовною".

Йдеться про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

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Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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