Суд по MH17 восстановит слушания на день и приостановит рассмотрение дела до июня

"23 марта 2020 года в 10:00 слушания по уголовному делу MH17 восстановится без общественности и прессы, но будет сопровождаться прямой трансляцией. Суд примет решение только по предварительным запросам и приостановит рассмотрение дела до 8 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее в суде заявили, что на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции, в заседаниях суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 могут быть внесены изменения.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД РФ решило прокомментировать заявление Австралии о начале судебного процесса по делу MH17.

Также информировалось о том, что адвокат потерпевших по делу MH17 рассказал о роли Путина в судебном процессе.

Op 23 maart 2020 om 10.00 wordt de zitting in de strafzaak MH17 hervat, zonder publiek en pers maar te volgen via de livestream. De rechtbank zal dan beslissen over de eerder ingediende verzoeken en schorsen tot 8 juni 2020 # CourtMH17

- CourtMH17 (@ CourtMH17) March 17, 2020