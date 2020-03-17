Суд по MH17 відновить слухання на день і призупинить розгляд справи до червня

КИЇВ. 17 березня. УНН. Заплановане раніше засідання суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 23 березня, потім розгляд справи перенесуть до 8 червня. Про це йдеться у повідомленні Гаазького суду, передає УНН.