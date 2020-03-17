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Суд по MH17 відновить слухання на день і призупинить розгляд справи до червня

Київ • УНН

 • 13133 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Заплановане раніше засідання суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 23 березня, потім розгляд справи перенесуть до 8 червня. Про це йдеться у повідомленні Гаазького суду, передає УНН.

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у кримінальній справі MH17 відновиться без громадськості та преси, але буде супроводжуватися прямою трансляцією. Суд прийме рішення тільки за попередніми запитами і призупинить розгляд справи до 8 червня 2020 року", - сказано у повідомленні.

Раніше в суді заявили, що на тлі ситуації з поширенням у світі коронавірусної інфекції, у засіданнях суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 можуть бути внесені зміни.

Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС РФ вирішило прокоментувати заяви Австралії щодо початку судового процесу у справі MH17.

Також інформувалося про те, що адвокат потерпілих у справі MH17 розповів про роль Путіна у судовому процесі.

Op 23 maart 2020 om 10.00 wordt de zitting in de strafzaak MH17 hervat, zonder publiek en pers maar te volgen via de livestream. De rechtbank zal dan beslissen over de eerder ingediende verzoeken en schorsen tot 8 juni 2020. #CourtMH17

— CourtMH17 (@CourtMH17) March 17, 2020

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