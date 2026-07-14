Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданских

Фото: Андрей Ходьков

Во вторник, 14 июля, в Киеве началось судебное заседание, на котором будет избираться мера пресечения для Станислава Лучанова — экс-комбрига 155-й бригады. Его обвиняют в убийстве двух гражданских в Киевской области. Сам подозреваемый заявил, что не признает вину. Об этом сообщает корреспондент УНН из зала суда.

Детали

Фото и видео из зала суда публикует корреспондент УНН.

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Прокурор просит суд применить к Станиславу Лучанову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Также сторона обвинения ходатайствует о том, чтобы не определять подозреваемому размер залога.

Сейчас суд рассматривает соответствующее ходатайство. Решение о мере пресечения еще не принято.

Контекст

По предварительным данным, в ночь на 28 июня семеро человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области, вывезли их в неизвестном направлении и убили. Тела, которые, по данным следствия, принадлежат потерпевшим, на данный момент эксгумированы. Кроме того, выяснилось, что командир самовольно покинул службу, и его разыскивают.

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора подтвердили задержание экс-командира 155-й бригады Станислава Лучанова.

Перед этим ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр, отметив, что командир самовольно покинул службу, и его разыскивают. Также сообщалось, что командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова отстранили от службы.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил задержание 10 человек, включая бывшего командира 155-й бригады, за убийство двух жителей села Калиновка в Киевской области.