Страны Балтии призывают Запад увеличить поддержку Украины

Премьер-министры стран Балтии призвали своих западных партнеров оказать больше помощи Украине, которая подвергается нападению со стороны россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Tagesschau.

Наша поддержка Украины должна быть усилена, чтобы она могла не только выжить, но и изменить ситуацию в свою пользу до того, как вступит в переговоры - заявила глава правительства Литвы Ингрида Симоните.

После встречи со своими коллегами Кристен Михал (Эстония) и Эвикой Силиной (Латвия) в Вильнюсе она также добавила, что три страны ЕС и НАТО согласились, что безопасность Украины, восточного фланга НАТО и Европы напрямую зависит от победы Украины и ее евроатлантической интеграции. По мнению глав правительств трех балтийских стран, увеличение военных расходов стран НАТО также необходимо для усиления их собственной обороноспособности.

Напомним

Министры обороны Украины и Литвы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Документ предусматривает совместное производство БПЛА, боеприпасов и средств РЭБ.

Президент Литвы обсудил с Трампом вопросы поддержки Украины