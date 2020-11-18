Степанов о "ковидных" антирекордах: коронавирус вскрыл в медицине все накопившиеся проблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что COVID-19 вскрыл все те проблемы в украинской медицине, которые накопились за 29 лет независимости. Об этом он сказал во время брифинга в среду, 18 ноября, передает корреспондент УНН.
"Мы вновь получили более 12 тыс. больных. 12 тыс. 496 человек, заболевших COVID-19. Действительно, растет число госпитализаций, растет количество тяжелых больных, о том, что говорят постоянно наши врач, люди, которые полностью отдаются именно лечению больных такой тяжелой болезнью, как COVID-19. Но наши врачи, они отдавали всю свою жизнь на спасение людей, все эти 29 лет до COVID-19. И "ковид" вскрыл все те проблемы, которые накопились в нашей медицине за 29 лет", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что 29 лет независимости над украинской медициной просто издевались и сейчас она нуждается в реанимации.
"Начиная от заработной платы наших медицинских работников", - добавил Степанов.
Напомним, в Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - около 12,5 тысячи, что близко к антирекорду. При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев.
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Ранее Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.