Степанов о "ковидных" антирекордах: коронавирус вскрыл в медицине все накопившиеся проблемы

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что COVID-19 вскрыл все те проблемы в украинской медицине, которые накопились за 29 лет независимости. Об этом он сказал во время брифинга в среду, 18 ноября, передает корреспондент УНН.