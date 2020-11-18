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Степанов про "ковідні" антирекорди: коронавірус викрив у медицині всі накопичені проблеми

Степанов про "ковідні" антирекорди: коронавірус викрив у медицині всі накопичені проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що COVID-19 викрив всі ті проблеми в українській медицині, які накопичилися за 29 років незалежності. Про це він сказав під час брифінгу у середу, 18 листопада, передає кореспондент УНН.

“Ми знов отримали більше 12 тис. хворих. 12 тис. 496 людей, захворівших на COVID-19. Дійсно, зростає кількість госпіталізацій, зростає кількість важких хворих, про те, що говорять постійно наші лікар, люди, які повністю віддаються саме лікуванню хворих на таку важку хворобу, як COVID-19. Але наші лікарі, вони віддавали все своє життя на рятування людей, всі ці 29 років до COVID-19. І “ковід” вскрив всі ті проблеми, які накопичились в нашій медицині за 29 років”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що 29 років незалежності над українською медициною просто знущалися і зараз вона потребує реанімації.

“Починаючи від заробітної плати наших медичних працівників”, - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - близько 12,5 тисячі, що близько до антирекорду. При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів, як отримати супровід сімейного лікаря через контакт-центр МОЗ

Раніше Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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