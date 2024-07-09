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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефачнук встретился со спикером парламента Канады. Речь шла об оборонной и финансовой помощи, а также о визите в Украину

Стефачнук встретился со спикером парламента Канады. Речь шла об оборонной и финансовой помощи, а также о визите в Украину

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 18:41  •  6861 просмотра

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Председатель Верховной Рады Украины встретился в Вашингтоне со Спикером Палаты общин Канады, чтобы обсудить дальнейшую оборонную, финансовую и гуманитарную помощь со стороны Канады, а также возможный визит в Украину и взятие парламентом Канады патроната над восстановлением разрушенной гражданской инфраструктуры.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился в Вашингтоне  со Спикером Палаты общин Парламента Канады Грегом Фергюсом. Речь шла о дальнейшей оборонной, финансовой, гуманитарной помощи, а кроме того - о визите в Украину, передает УНН.

Детали

Стефанчук поблагодарил Канаду за непоколебимую помощь Украине.

"Мы постоянно чувствуем политическую поддержку Канады на международных площадках. Украина это ценит. Главное, что обсудили - это дальнейшую оборонную, финансовую, гуманитарную помощь, учитывая то, что россия продолжает свой террор, продолжает убивать мирных украинцев и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Ценю готовность Канады продолжать военную и финансовую помощь, пока будет нужно - до победы Украины", - отметил председатель ВР.

Кроме того, во время встречи Стефанчук и Фергюс обсудили межпарламентское сотрудничество и совместную работу на международных площадках.

"Пригласил коллегу посетить Киев и предложил рассмотреть возможность Парламента Канады взять патронаство над восстановлением одного из разрушенных объектов гражданской инфраструктуры", - резюмировал председатель ВР.

Стефанчук отправился в США на Саммит глав парламентов государств-членов НАТО8 июля 2024, 14:06 • 25563 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
natoNATO
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
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