Стефачнук встретился со спикером парламента Канады. Речь шла об оборонной и финансовой помощи, а также о визите в Украину
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Украины встретился в Вашингтоне со Спикером Палаты общин Канады, чтобы обсудить дальнейшую оборонную, финансовую и гуманитарную помощь со стороны Канады, а также возможный визит в Украину и взятие парламентом Канады патроната над восстановлением разрушенной гражданской инфраструктуры.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился в Вашингтоне со Спикером Палаты общин Парламента Канады Грегом Фергюсом. Речь шла о дальнейшей оборонной, финансовой, гуманитарной помощи, а кроме того - о визите в Украину, передает УНН.
Детали
Стефанчук поблагодарил Канаду за непоколебимую помощь Украине.
"Мы постоянно чувствуем политическую поддержку Канады на международных площадках. Украина это ценит. Главное, что обсудили - это дальнейшую оборонную, финансовую, гуманитарную помощь, учитывая то, что россия продолжает свой террор, продолжает убивать мирных украинцев и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Ценю готовность Канады продолжать военную и финансовую помощь, пока будет нужно - до победы Украины", - отметил председатель ВР.
Кроме того, во время встречи Стефанчук и Фергюс обсудили межпарламентское сотрудничество и совместную работу на международных площадках.
"Пригласил коллегу посетить Киев и предложил рассмотреть возможность Парламента Канады взять патронаство над восстановлением одного из разрушенных объектов гражданской инфраструктуры", - резюмировал председатель ВР.
Стефанчук отправился в США на Саммит глав парламентов государств-членов НАТО8 июля 2024, 14:06 • 25563 просмотра