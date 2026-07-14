14 июля в Украине началась основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания (ЕВВ) для поступающих в аспирантуру. Для участия в конкурсном отборе абитуриенты должны преодолеть установленный порог по результатам ЕВИ. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

"Сегодня, 14 июля, стартовала основная сессия ЕВИ и ЕВВ для поступления в аспирантуру", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, поступающие должны набрать не менее 300 баллов за два блока ЕВИ, чтобы участвовать в конкурсном отборе. В то же время, позже состоится еще один обязательный этап — вступительный экзамен по специальности в высшем учебном заведении. Именно его результат составляет 60% конкурсного балла.

"Что дальше? До 7 августа — объявление результатов ЕВИ и ЕВВ, 7–25 августа — подача заявлений через электронный кабинет поступающего в ЕДЕБО и регистрация на вступительный экзамен по специальности, 26 августа – 7 сентября — вступительные экзамены по специальности в высших учебных заведениях", – говорится в сообщении.

Напомним

В Украине стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения - с 1 июля началась регистрация электронных кабинетов для большинства поступающих.