Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования

Илон Маск убедил большую группу инвесторов по привлечению 6 млрд долларов на развитие xAI, конкурента OpenAI в сфере искусственного интеллекта, передают Handelsblatt и Techcrunch, сообщает УНН.

Детали

Илон Маск вероятно близок к привлечению 6 миллиардов долларов, при предварительной оценке $18 млрд, на развитие xAI, - стартапа с искусственным интеллектом, который сейчас является ключевым конкурентом OpenAI. Условия сделки уже менялись. Несколько недель назад было объявлено, что стартап xAI, хочет собрать четыре миллиарда долларов, впрочем на сегодня СМИ сообщили о вероятности привлечения финансирования в шесть миллиардов долларов. Ожидается, что в этом раунде примут участие Sequoia Capital и Future Ventures, фонд венчурного капитала, которым руководит давний друг Маска Стив Юрветсон.

Справочно

Маск основал AI-стартап xAI весной 2023 года. Согласно его собственным заявлениям, он преследует главную цель разработки "хорошего" общего искусственного интеллекта, который хочет понять человечество, а не уничтожать его. Оно должно докопаться до сути всех вопросов, которые ученые еще не смогли решить. Согласно сайту, команда состоит из инженеров, работающих в таких компаниях, как Google, Microsoft и поставщик ChatGPT OpenAI.

Напомним,

Бум искусственного интеллекта (ИИ) требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, что создает риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии.

В Instagram появилась реклама приложений, которые генерируют несанкционированную обнаженную натуру с помощью искусственного интеллекта. После того, как исследователи из 404 Media обнаружили их совокупность, материнская компания Meta быстро удалила их, но несмотря на заявления компании Цукерберга, созданные искусственным интеллектом глубокие фейки могут продолжать "перенасыщать интернет".