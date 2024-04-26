Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
Киев • УНН
Илон Маск, вероятно, привлечет $6 миллиардов для своего ИИ-стартапа xAI, конкурента OpenAI, чтобы разработать "хороший" общий искусственный интеллект, который имеет целью понять человечество.
Илон Маск убедил большую группу инвесторов по привлечению 6 млрд долларов на развитие xAI, конкурента OpenAI в сфере искусственного интеллекта, передают Handelsblatt и Techcrunch, сообщает УНН.
Детали
Илон Маск вероятно близок к привлечению 6 миллиардов долларов, при предварительной оценке $18 млрд, на развитие xAI, - стартапа с искусственным интеллектом, который сейчас является ключевым конкурентом OpenAI. Условия сделки уже менялись. Несколько недель назад было объявлено, что стартап xAI, хочет собрать четыре миллиарда долларов, впрочем на сегодня СМИ сообщили о вероятности привлечения финансирования в шесть миллиардов долларов. Ожидается, что в этом раунде примут участие Sequoia Capital и Future Ventures, фонд венчурного капитала, которым руководит давний друг Маска Стив Юрветсон.
Справочно
Маск основал AI-стартап xAI весной 2023 года. Согласно его собственным заявлениям, он преследует главную цель разработки "хорошего" общего искусственного интеллекта, который хочет понять человечество, а не уничтожать его. Оно должно докопаться до сути всех вопросов, которые ученые еще не смогли решить. Согласно сайту, команда состоит из инженеров, работающих в таких компаниях, как Google, Microsoft и поставщик ChatGPT OpenAI.
Напомним,
Бум искусственного интеллекта (ИИ) требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, что создает риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии.
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Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
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