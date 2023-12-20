Стало больше дронов: в Сухопутных силах заявили, что россияне спешат с наступлением на восточном направлении

Оккупационные войска рф на восточных направлениях фронта спешат захватить новые территории, но ВСУ крепко держат оборонительные позиции. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает УНН.

Детали

Они (российские войска - ред.) спешат. Свое наступление они начали в начале октября. И сначала октября происходят активные боевые действия на всех направлениях. Сейчас они имеют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. Но те планы все время переносятся, потому что они забыли в тех планах поставить отметку, что против них стоят Вооруженные силы Украины, которые, конечно, им этого сделать не дадут - рассказал Фитьо.

Он отметил, что оккупанты имеют давно известные Украине планы по захвату Купянска и Часового Яра, но "уже третий месяц они практически с места на место переступают".

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Отдельно, Владимир Фитьо рассказал, что российские силы увеличили количество применения дронов на Бахмутском направлении.

Количество дронов больше. В среднем применение вражеских дронов на Бахмутском направлении колеблется от 30 до 50 штук - отметил представитель Сухопутных сил ВСУ.

По его словам, по сравнению с Лимано-Купянским направлением в районе Бахмута количество обстрелов увеличилось вдвое. Фитьо отметил, что бои продолжаются круглосуточно.

Напомним,

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Таврическом направлении.

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