США ввели санкции против трех кибергруп с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. США вводят санкции против трех хакерских групп из Кореи, которых считают ответственными за проведение кибератак. Об этом передает со ссылкой на ТАСС.
"Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры. Это хакерские группы Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel", - говорится в сообщении.
Lazarus Group, созданная властями КНДР в 2007 году, занималась кибершпионажем, кражей данных и средств, распространением вредоносных программ относительно иностранных правительств, военных, бизнеса, промышленности и СМИ.
"Bluenoroff, по мнению США, пыталась украсть 1,1 млрд долл. у различных финансовых институтов и провела ряд успешных операций против банков Бангладеш, Вьетнама, Индии, Мексики, Пакистана, Турции, Филиппин, Чили, Южной Кореи и других", - говорится в сообщении.
Andariel подозревается в киберпреступлениях против южнокорейского правительства и инфраструктуры.
"Вся собственность и имущественные интересы этих групп и организаций, которыми они обладают, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции", - говорится в сообщении.
Напомним, Государственное издание КНДР осудило действия Вашингтона и Сеула, из-за проведения совместных военных учений.