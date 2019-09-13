США ввели санкції проти трьох кібергруп з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. США вводять санкції проти трьох хакерських груп з Кореї, яких вважають відповідальними за проведення кібератак. Про це передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Санкції вводяться проти трьох північнокорейських кібергрупп, відповідальних за проведення небезпечних дій проти життєво важливої інфраструктури. Це хакерські групи Lazarus Group, Bluenoroff і Andariel”, — йдеться в повідомленні.
Lazarus Group, створена владою КНДР в 2007 році, займалася кібершпіонажем, крадіжкою даних і засобів, поширенням шкідливих програм щодо іноземних урядів, військових, бізнесу, промисловості та ЗМІ.
“Bluenoroff, на думку США, намагалася вкрасти 1,1 млрд дол. у різних фінансових інститутів і провела ряд успішних операцій проти банків Бангладеш, В’єтнаму, Індії, Мексики, Пакистану, Туреччини, Філіппін, Чилі, Південної Кореї та інших”, — йдеться в повідомленні.
Andariel підозрюється в кіберзлочини проти південнокорейського уряду і інфраструктури.
“Вся власність і майнові інтереси цих груп і організацій, якими вони володіють, блокуються на території США. Американським громадянам заборонено проводити з ними будь-які операції”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Державне видання КНДР засудило дії Вашингтона та Сеула, через проведення спільних військових навчань.