США уже перебросили в Польшу и Германию часть оружия из первого пакета помощи Украине - СМИ

Несмотря на то, что Вашингтон до сих пор не завершил законопроект о военной помощи Украине, США в ожидании документа перебросили в Польшу и Германию значительную часть вооружений из первого пакета помощи для Киева. Об этом CNN сообщили собственные источники, передает УНН.

Детали

Собеседник издания заметил, что официально эта информация не оглашается, но значительная часть будущего пакета помощи уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для ее доставки в Украину.

Отмечается, что артиллерийские снаряды будут одними из первых материалов, которые будут доставлены в Украину.

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В издании добавляют, что сразу после пересечения границы украинские чиновники постараются доставить материалы туда, где они нужны, как можно быстрее - но это все равно будет представлять значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество соответствующего вооружения.

Поэтому, даже с быстрым одобрением первого пакета помощи преимущество, которое сейчас имеет Россия, не будет устранено немедленно. - уверены в CNN.

Дополнение

Ожидается, что во вторник, 21 апреля, Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины.

Напомним

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг заявил, что после принятия закона о помощи первый пакет американской оборонной помощи Украине будет предоставлен очень быстро.