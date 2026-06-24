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США строят военную инфраструктуру в Латвии на фоне опасений по поводу возможной атаки РФ

Киев • УНН

 • 550 просмотра

ВМС США строят спуски для лодок и арктические сооружения в Латвии в рамках учений Baltops 2026. Западные чиновники предупреждают о возможной угрозе со стороны России для балтийских стран НАТО.

США строят военную инфраструктуру в Латвии на фоне опасений по поводу возможной атаки РФ

Военно-морские силы США строят в Латвии спуски для лодок, временные арктические сооружения и отрабатывают логистические операции в рамках учений Baltops 2026 на фоне предупреждений западных чиновников о возможной угрозе со стороны России. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Строительные подразделения ВМС США Seabees возводят бетонные рампы для высадки войск и техники в портовом городе Лиепая на побережье Балтийского моря. По данным издания, в случае конфликта эти объекты могут использоваться для переброски подкреплений союзникам по НАТО.

Балтийское море считается одним из ключевых регионов для обороны восточного фланга Альянса. Западные чиновники предполагают, что Москва может попытаться осуществить атаку на одну из балтийских стран НАТО в ближайшие годы.

Учения НАТО охватили тысячи военных

В учениях Baltops 2026 принимают участие более 6 тысяч военнослужащих из 15 стран, а также более 30 кораблей и самолетов союзников. Помимо строительства инфраструктуры, американские военные отрабатывают десантные операции, противоминные мероприятия и оборону морских путей.

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Также Seabees возводят деревянные арктические дома, которые могут использоваться как жилье, склады или командные пункты. Другие подразделения тренируются расчищать маршруты с помощью взрывчатки.

В НАТО подчеркивают важность Балтийского региона

Представители ВМС США заявили, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО значение Балтийского моря для коллективной обороны только возросло. По их словам, учения призваны подготовить силы Альянса к быстрому развертыванию и защите региона.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала учения доказательством того, что США остаются приверженными безопасности Европы и НАТО, несмотря на дискуссии о будущей роли Вашингтона в Альянсе.

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Степан Гафтко

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