США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

США не участвуют в операциях Израиля в Иране. Как передает УНН, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

Детали

По его словам, страны "Большой семерки" сосредоточены на работе по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Мы сосредоточены на том, на чем сосредоточена "Большая семерка", и это отражено в нашем заявлении и в нашем разговоре, - это наша работа по деэскалации напряженности. Мы привержены безопасности Израиля. И мы также привержены деэскалации - попыткам положить конец этой напряжённости - сказал Блинкен.

Он также сказал, что страны разделяют "обязательства привлечь Иран к ответственности".

Блинкен заявил, что страны осуждают удары, нанесенные Ираном по Израилю на выходных. Он назвал эти атаки "беспрецедентными по своему масштабу; масштабом, потому что это была прямая атака на Израиль со стороны Ирана, масштабом, потому что было применено более 300 боеприпасов, включая баллистические ракеты".

Издание пишет, что Белый дом занял сдержанную позицию, которая отражает желание американских чиновников сохранить определенную дистанцию от этого решения. Они дали понять, что выбор был исключительно за Израилем.

"Мы не были вовлечены", - сказал один из чиновников.

Напомним

Израиль ночью нанес удар по Ирану в ответ на массированную ракетную и дроновую атаку на прошлой неделе. При этом источники CNN в региональной разведке считают, что прямые межгосударственные удары между двумя сторонами "закончились".

Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ