США присоединяются к "оси зла" в разрушении мирового порядка - Залужный
Киев • УНН
Валерий Залужный во время выступления в Chatham House заявил о разрушении мирового порядка со стороны США. Он подчеркнул, что не только Россия, но и Америка участвует в этом процессе.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил на мероприятии в Chatham House в Лондоне, где заявил, что США присоединяются к так называемой "оси зла" в процессе разрушения мирового порядка.
Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Залужный подчеркнул, что не только Россия и ее союзники пытаются изменить международный порядок, но и США, по его мнению, стали частью этого процесса.
Неспособность квалифицировать действия России как агрессию - это огромный вызов для всего мира и Европы в частности. Потому что мы видим, что не только ось зла и Россия пытаются пересмотреть мировой порядок, а и США окончательно разрушают этот порядок
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио назвал войну в Украине "проксю-войной" между ядерными державами - США и Россией. По его словам, ни одна из сторон в настоящее время не имеет четкого плана его завершения. Он считает, что стратегия союзников Украины сводится лишь к непрерывной военной поддержке, что, по его мнению, не является эффективным решением ситуации.