США приєднуються до “осі зла” в руйнуванні світового порядку - Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив на заході в Chatham House в Лондоні, де заявив, що США долучаються до так званої "осі зла" в процесі руйнування світового порядку.

Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Залужний підкреслив, що не лише росія та її союзники намагаються змінити міжнародний порядок, але й США, на його думку, стали частиною цього процесу.

Нездатність кваліфікувати дії росії як агресію - це величезний виклик для всього світу і Європи зокрема. Тому що ми бачимо, що не тільки вісь зла і росія намагаються переглянути світовий порядок, а й США остаточно руйнують цей порядок - каже він.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між ядерними державами - США та росією. За його словами, жодна зі сторін наразі не має чіткого плану його завершення. Він вважає, що стратегія союзників України зводиться лише до безперервної військової підтримки, що, на його думку, не є ефективним вирішенням ситуації.