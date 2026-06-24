США и Катар призвали ЕС смягчить правила по метану из-за рисков для энергобезопасности

США, Катар, Алжир и Нигерия обратились к руководству Европейского Союза с призывом пересмотреть будущие правила по выбросам метана. Страны-экспортеры газа предупреждают, что слишком жесткие требования могут осложнить поставки энергоносителей в Европу и создать риски для энергетической безопасности блока, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В совместном письме экспортеры призвали Брюссель применить "прагматичный подход" и внести изменения в регулирование, которые позволят европейским странам беспрепятственно импортировать необходимые объемы нефти и природного газа. Вопрос приобрел особую актуальность на фоне высоких цен на энергоносители и намерений ЕС наращивать закупки американского газа.

Споры внутри Евросоюза

Инициативу по пересмотру правил поддерживают Чехия и Словакия, которые призывают Еврокомиссию срочно уменьшить барьеры для импорта энергоресурсов. В то же время Брюссель пока не планирует менять законодательство, предлагая государствам-членам более гибко подходить к контролю и возможным штрафам для компаний.

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Согласно действующим планам ЕС, уже со следующего года импорт ископаемого топлива должен соответствовать новым требованиям по выбросам метана, а к 2030 году начнут действовать финансовые санкции за превышение установленных норм. Представители американской энергетической отрасли считают такие правила несовершенными и заявляют о продолжении переговоров с европейскими чиновниками по их корректировке.

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