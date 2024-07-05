В SpaceX заявили о запуске 20 спутников Starlink ракетой Falcon 9, в том числе спутников 13 с технологией Direct to Cell, что знаменует собой значительный шаг вперед в эволюции мобильной связи. Пишет УНН исо ссылкой на Sat News.

Детали

Ракета Falcon 9 компании SpaceX запустит партию из 20 спутников Starlink, в том числе 13 с возможностью прямого доступа к сотовой связи, 7 июля 2024 года в 11:10 вечера по восточному времени / 8:10 вечера по тихоокеанскому времени с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Миссия включает групповую полезную нагрузку Starlink 9-3 для спутников v2-mini второго поколения высокоскоростного низкоорбитального спутникового интернет-созвездия второго поколения.

Миссия имеет в своем составе 20 спутников Starlink v2-mini. Это является третьим запуском спутников группы 9 и 49-м специальным запуском Starlink в 2024 году.



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Дополнение

Частная компания космических путешествий SpaceX также планирует вторую космическую миссию, в которой будут участвовать только непрофессионалы - двое из них также совершат первый частный "выход в открытый космос", пишет Frankfurter Rundschau.

Старт миссии "Polaris Dawn" запланирован не ранее 31 июля 2024 года. Экипаж из четырех человек возглавляет Джаред Айзекман, миллиардер, который финансирует программу "Полярис" и сам уже побывал в космосе.

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