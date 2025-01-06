SpaceX и Италия на пороге миллиардной сделки в сфере безопасности

Итальянское правительство ведёт переговоры с компанией SpaceX Илона Маска о заключении соглашения на сумму 1,5 млрд евро на оказание услуг в области телекоммуникационной безопасности. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что после встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони с избранным президентом США Дональдом Трампом появился определенный прогресс в заключении сделки со SpaceX.

Несмотря на то, что контракт сроком на пять лет еще не заключен - поддержка Трампа Маском может ускорить этот процесс. Кроме того, проект одобрили разведслужбы и Министерство обороны Италии.

Услуги, предлагаемые SpaceX, могут включать шифрование телефонных и интернет-коммуникаций, которые используются итальянским правительством и военными. Работа над соглашением продолжается еще с середины 2023 года, но возникли трудности из-за противодействия местных телекоммуникационных провайдеров.

Так, например, лоббистская группа Assetel призвала пересмотреть правила, регулирующие широкополосные спутниковые операции на низких орбитах. Они выразили обеспокоенность бизнес-моделью SpaceX, которая предполагает продажу потребительских устройств напрямую клиентам.

Также компания подчеркнула, что услуги Starlink напрямую конкурируют с местными операторами связи, и призвала правительство ввести правила, которые требуют хранить конфиденциальные данные внутри страны.

Операторы связи в Италии столкнулись с ростом долгов и сокращением доходов, из-за острой ценовой конкуренции. Например, в третьем квартале Telecom Italia SpA отчиталась о чистом долге в размере 8 млрд евро даже после продажи своей сети американской частной инвестиционной компании KKR & Co.

В декабре Swisscom AG приобрела за 8 млрд евро компанию Vodafone Italia, которая сталкивалась с постоянными финансовыми проблемами. В сентябре Vodafone отчиталась об убытке в размере 739 млн. евро.