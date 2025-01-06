SpaceX и Италия на пороге миллиардной сделки в сфере безопасности

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 62546 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 111946 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 182549 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 407957 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 324293 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 447103 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 222329 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187006 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143616 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123113 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 115723 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 102553 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

13:18 • 35205 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

13:31 • 66282 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

13:40 • 34359 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

13:31 • 66282 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 102553 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 115723 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 191037 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 407957 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

15:02 • 21102 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

13:40 • 34359 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

13:18 • 35205 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

 • 114566 просмотра
Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

 • 87577 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

SpaceX и Италия на пороге миллиардной сделки в сфере безопасности

SpaceX и Италия на пороге миллиардной сделки в сфере безопасности

Киев  •  УНН

 • 7496 просмотра

Read in English

Итальянское правительство ведет переговоры со SpaceX по контракту на 1,5 млрд евро для телекоммуникационной безопасности. Соглашение предусматривает шифрование правительственных и военных коммуникаций на 5 лет.

Итальянское правительство ведёт переговоры с компанией SpaceX Илона Маска о заключении соглашения на сумму 1,5 млрд евро на оказание услуг в области телекоммуникационной безопасности. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что после встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони с избранным президентом США Дональдом Трампом появился определенный прогресс в заключении сделки со SpaceX.

Несмотря на то, что контракт сроком на пять лет еще не заключен - поддержка Трампа Маском может ускорить этот процесс. Кроме того, проект одобрили разведслужбы и Министерство обороны Италии.

Услуги, предлагаемые SpaceX, могут включать шифрование телефонных и интернет-коммуникаций, которые используются итальянским правительством и военными. Работа над соглашением продолжается еще с середины 2023 года, но возникли трудности из-за противодействия местных телекоммуникационных провайдеров.

Так, например, лоббистская группа Assetel призвала пересмотреть правила, регулирующие широкополосные спутниковые операции на низких орбитах. Они выразили обеспокоенность бизнес-моделью SpaceX, которая предполагает продажу потребительских устройств напрямую клиентам.

Также компания подчеркнула, что услуги Starlink напрямую конкурируют с местными операторами связи, и призвала правительство ввести правила, которые требуют хранить конфиденциальные данные внутри страны.

Операторы связи в Италии столкнулись с ростом долгов и сокращением доходов, из-за острой ценовой конкуренции. Например, в третьем квартале Telecom Italia SpA отчиталась о чистом долге в размере 8 млрд евро даже после продажи своей сети американской частной инвестиционной компании KKR & Co.

В декабре Swisscom AG приобрела за 8 млрд евро компанию Vodafone Italia, которая сталкивалась с постоянными финансовыми проблемами. В сентябре Vodafone отчиталась об убытке в размере 739 млн. евро.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
spacexSpaceX
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
italiyaИталия