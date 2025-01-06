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SpaceX та Італія на порозі мільярдної угоди у сфері безпеки

SpaceX та Італія на порозі мільярдної угоди у сфері безпеки

Київ • УНН

 • 24604 перегляди

Італійський уряд веде переговори зі SpaceX щодо контракту на 1,5 млрд євро для телекомунікаційної безпеки. Угода передбачає шифрування урядових та військових комунікацій на 5 років.

Італійський уряд веде переговори з компанією SpaceX Ілона Маска щодо укладання угоди на суму 1,5 млрд євро на надання послуг у галузі телекомунікаційної безпеки. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що після зустрічі прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні із обраним президентом США Дональдом Трампом зʼявився певний прогрес у вкладанні угоди зі SpaceX.

Попри те, що контракт строком на п'ять років ще не укладено —підтримка Трампа Маском може прискорити цей процес. Крім того, проект схвалили розвідслужби та Міністерство оборони Італії.

Послуги, що пропонуються SpaceX, можуть включати шифрування телефонних та інтернет-комунікацій, які використовуються італійським урядом та військовими. Робота над угодою триває ще з середини 2023 року, але виникли труднощі через протидію місцевих телекомунікаційних провайдерів.

Так, наприклад, лобістська група Assetel закликала переглянути правила, що регулюють широкосмугові супутникові операції на низьких орбітах. Вони висловили стурбованість бізнес-моделлю SpaceX, яка передбачає продаж споживчих пристроїв безпосередньо клієнтам.

Також компанія наголосила, що послуги Starlink безпосередньо конкурують з місцевими операторами зв'язку, і закликала уряд запровадити правила, які вимагають зберігати конфіденційні дані всередині країни.

Оператори зв'язку в Італії зіткнулися зі зростанням боргів та скороченням доходів, через гостру цінову конкуренцію. Наприклад, у третьому кварталі Telecom Italia SpA відзвітувала про чистий борг у розмірі 8 млрд євро навіть після продажу своєї мережі американської приватної інвестиційної компанії KKR & Co.

У грудні Swisscom AG придбала за 8 млрд євро компанію Vodafone Italia, яка стикалася з постійними фінансовими проблемами. У вересні Vodafone відзвітувала про збиток у розмірі 739 млн. євро.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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