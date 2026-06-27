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Сожжено дотла: военные показали эффектное уничтожение вражеской техники на Волчанском направлении

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Воины 2-го мотопехотного батальона 57 ОМПБр продолжают уничтожать вражескую технику на Волчанском направлении. На этот раз под удары попали бронетехника, гольфкар и роботизированный комплекс.

Сожжено дотла: военные показали эффектное уничтожение вражеской техники на Волчанском направлении

На Волчанском направлении воины 2-го мотострелкового батальона 57-й ОМПБр продолжают уничтожать вражескую технику, которую оккупанты пытаются использовать для штурмов и обеспечения своих подразделений. Об этом сообщает Группировка объединенных сил, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под ударами украинских защитников оказались бронетехника, гольфкар, наземный роботизированный комплекс и другой транспорт противника.

Каждая такая потеря существенно ослабляет возможности врага действовать на передовой

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало эффективную работу по уничтожению оккупантов и их техники на Запорожском направлении.

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Вадим Хлюдзинский

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