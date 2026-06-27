Сожжено дотла: военные показали эффектное уничтожение вражеской техники на Волчанском направлении
Киев • УНН
Воины 2-го мотопехотного батальона 57 ОМПБр продолжают уничтожать вражескую технику на Волчанском направлении. На этот раз под удары попали бронетехника, гольфкар и роботизированный комплекс.
На Волчанском направлении воины 2-го мотострелкового батальона 57-й ОМПБр продолжают уничтожать вражескую технику, которую оккупанты пытаются использовать для штурмов и обеспечения своих подразделений. Об этом сообщает Группировка объединенных сил, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что под ударами украинских защитников оказались бронетехника, гольфкар, наземный роботизированный комплекс и другой транспорт противника.
Каждая такая потеря существенно ослабляет возможности врага действовать на передовой
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало эффективную работу по уничтожению оккупантов и их техники на Запорожском направлении.
Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал больше не существует: военные показали кадры поражения 23.06.26, 15:34 • 5660 просмотров