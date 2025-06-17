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Создание реестра военнослужащих: Рада приняла закон с предложениями Президента

Киев • УНН

 • 56 просмотра

ВР приняла закон №12066, который создаст цифровое пространство для военных. Реестр будет содержать данные о военнослужащих ВСУ и Госспецтранспорта.

Создание реестра военнослужащих: Рада приняла закон с предложениями Президента

Верховная Рада приняла в целом закон с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского о создании Государственного реестра военнослужащих. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Александра Федиенко и карточку законопроекта №12066.

Детали

Парламент принял законопроект 12066 с учетом предложений Президента Украины. Законопроект будет способствовать созданию единого цифрового пространства для военнослужащих, что позволит упростить процессы учета, мобилизации и предоставления социальных услуг

- сообщил Федиенко.

Дополнение

В декабре прошлого года Верховная Рада одобрила законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих, предусматривающий внедрение Military ID.

Военные получат Military ID: Рада приняла решение о создании нового реестра18.12.24, 13:09 • 16210 просмотров

Однако уже в январе этого года Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его обратно в парламент с предложениями. Согласно предыдущей редакции, которая была принята Радой, предполагалось создание Единого государственного реестра военнослужащих  – это информационно-коммуникационная система, предназначенная для обеспечения сбора, хранения, накопления, актуализации, учета, обработки, защиты, обезличивания и гарантирования уникальности записей данных о военнослужащих.

Закон предусматривал, что в реестр будут вноситься данные о военнослужащих разведки и СБУ, однако в версии Президента реестр будет называться "Государственный реестр военнослужащих", который будет содержать данные только о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.

Также предполагается, что другая информация о военнослужащих, в частности отцифрованный образ лица, может получаться реестром путем электронного информационного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами и реестрами при условии, что такая информация не хранится и не накапливается в реестре.

Внесенная в реестр информация не подлежит обнародованию. В случае увольнения с военной службы информация о таком военнослужащем сохраняется в реестре до достижения им предельного возраста пребывания на военной службе.

В случае гибели информация о таком военнослужащем сохраняется в реестре в течение 25 лет со дня наступления события.

Напомним

Комитет по национальной безопасности одобрил обновленную версию законопроекта о создании реестра военнослужащих после учета предложений Президента Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаполитика
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
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