Создание реестра военнослужащих: Рада приняла закон с предложениями Президента
Киев • УНН
ВР приняла закон №12066, который создаст цифровое пространство для военных. Реестр будет содержать данные о военнослужащих ВСУ и Госспецтранспорта.
Верховная Рада приняла в целом закон с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского о создании Государственного реестра военнослужащих. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Александра Федиенко и карточку законопроекта №12066.
Детали
Парламент принял законопроект 12066 с учетом предложений Президента Украины. Законопроект будет способствовать созданию единого цифрового пространства для военнослужащих, что позволит упростить процессы учета, мобилизации и предоставления социальных услуг
Дополнение
В декабре прошлого года Верховная Рада одобрила законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих, предусматривающий внедрение Military ID.
Военные получат Military ID: Рада приняла решение о создании нового реестра18.12.24, 13:09 • 16210 просмотров
Однако уже в январе этого года Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его обратно в парламент с предложениями. Согласно предыдущей редакции, которая была принята Радой, предполагалось создание Единого государственного реестра военнослужащих – это информационно-коммуникационная система, предназначенная для обеспечения сбора, хранения, накопления, актуализации, учета, обработки, защиты, обезличивания и гарантирования уникальности записей данных о военнослужащих.
Закон предусматривал, что в реестр будут вноситься данные о военнослужащих разведки и СБУ, однако в версии Президента реестр будет называться "Государственный реестр военнослужащих", который будет содержать данные только о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.
Также предполагается, что другая информация о военнослужащих, в частности отцифрованный образ лица, может получаться реестром путем электронного информационного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами и реестрами при условии, что такая информация не хранится и не накапливается в реестре.
Внесенная в реестр информация не подлежит обнародованию. В случае увольнения с военной службы информация о таком военнослужащем сохраняется в реестре до достижения им предельного возраста пребывания на военной службе.
В случае гибели информация о таком военнослужащем сохраняется в реестре в течение 25 лет со дня наступления события.
Напомним
Комитет по национальной безопасности одобрил обновленную версию законопроекта о создании реестра военнослужащих после учета предложений Президента Украины.